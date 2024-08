NOTA PER LE REDAZIONI – DOMANI L’INDAGINE REGIONALE CONFINDUSTRIA FVG SUL 2° TRIMESTRE E PREVISIONI PER IL 3°

(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 30 agosto 2024 Trieste, 30 agosto 2024 – *Confindustria Friuli Venezia Giulia *informa che

domani, 31 agosto, in mattinata, sarà diffusa l’indagine congiunturale

regionale relativa al 2° trimestre 2024/previsioni per il 3° unitamente al

commento del Presidente, *Pierluigi Zamò.*

