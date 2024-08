CS – GINOSA (TA) Si accendono i riflettori sull’Enea Experience Odyssey

(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2024



Ha preso ufficialmente il via l’Enea Experience Odyssey, uno degli eventi

culturali più attesi dell’anno, che si terrà nella suggestiva cornice di

Ginosa fino all’8 settembre. L’inaugurazione ha visto la partecipazione di

numerose autorità e rappresentanti istituzionali, tra cui il Sindaco di

Ginosa, Arch. Vito Parisi, Gianfranco Lopane, Assessore Regionale al

Turismo, il Capitano di Vascello Sante Palmisano del Comando Interregionale

Marittimo Sud della Marina Militare, il Colonnello Antonino Massara,

Comandante del 36° Stormo dell’Aeronautica Militare, il Maggiore Fausto

Mazzotta, Comandante della Compagnia Carabinieri di Castellaneta, Marco

Galante, Consigliere Regione Puglia, il Luogotenente C.S. Antonio Cuofano

della Guardia di Finanza Tenenza Castellaneta, e Vito Caggianelli,

produttore dell’Enea Experience Odyssey.

L’evento si è aperto con una spettacolare rappresentazione di “Enea”,

diretta dal Maestro Nicola Valenzano. Piazza Orologio, trasformata per

l’occasione in un palcoscenico naturale, ha ospitato attori che hanno

recitato indossando maschere bianche di cartapesta, evocando un’atmosfera

antica e ricca di pathos. Tra i momenti più intensi della serata,

l’interpretazione struggente di Antonella Albano, Prima Ballerina della

Scala di Milano, e di Massimo Garon, Ballerino Solista della Scala di

Milano, ha commosso il pubblico presente.

Vito Caggianelli, produttore dell’Enea Experience Odyssey, ha dato l’inizio

ufficiale al festival, non nascondendo la propria emozione e di tutto il

gruppo di produzione per il lancio di questo importante evento culturale,

frutto di un intenso lavoro di squadra.

A coronamento della serata, è stato consegnato il prestigioso Premio Magna

Grecia Awards ad Antonella Albano e Massimo Garon, in riconoscimento del

loro straordinario contributo all’arte e alla cultura. Durante l’evento, è

intervenuto anche Michele Abbaticchio, Vice Presidente di Avviso Pubblico,

in rappresentanza della partnership solidale tra l’organizzazione e

l’evento. Questa collaborazione sottolinea l’importanza dell’arte e della

cultura come strumenti efficaci nella promozione della legalità e nella

lotta contro la mafia.

L’Enea Experience Odyssey continua ad offrire momenti di grande spessore

culturale e artistico, consolidando il ruolo di Ginosa come polo culturale

di eccellenza. Il programma prevede ulteriori appuntamenti imperdibili fino

al termine dell’evento, che si concluderà l’8 settembre.

Oggi venerdì 30 agosto, la giustizia diventa protagonista. La serata

inizierà con Giulio Golia e Francesca Di Stefano, che porteranno alla luce

le ombre del sistema giudiziario attraverso la presentazione del loro libro

“Mostri di Ponticelli”. A seguire, un recital di poesie di Mahmoud Darwish,

che offrirà una pausa poetica e meditativa, prima di concludere con la

proiezione del film “L’ultima sfida”, con la presenza del regista Antonio

Silvestre e dell’attore Gilles Rocca.

Ecco il link del programma dove è possibile prenotare i posti a sedere

gratuitamente:

https://www.centrostudiericerchefrancosalvatore.it/event-list