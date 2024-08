Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Comunicati del 30/08/2024

(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2024

Nominato il nuovo Osservatorio sui diritti delle persone con disabilità

Presieduto dalla Consigliera di parità Hofer, ne fanno parte 7 componenti, 5 autorappresentanti e 2 sostituti: si occuperanno di monitorare e incentivare il rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità per la legislatura corrente. A settembre la prima seduta.

