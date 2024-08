(ARC) Infrastrutt.: Amirante, Tpl gratis per Forze Armate aumenta sicurezza

(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2024

Pordenone, 30 ago – “L’intesa siglata ufficialmente quest’oggi

aumenter? la percezione della sicurezza per tutti coloro che

utilizzano il trasporto pubblico locale in Friuli Venezia Giulia,

sia su ruota che su gomma, grazie alla presenza, sui treni e sui

pullman, di personale delle Forze Armate in divisa che potr?

viaggiare gratuitamente su questi mezzi. Raggiungiamo cos? un

obiettivo importante, favorendo al contempo negli spostamenti chi

lavora al servizio delle istituzioni e della collettivit?”.

Sono le parole dell’assessore alle Infrastrutture del Friuli

Venezia Giulia, Cristina Amirante, che questa mattina, nella sede

di Pordenone della Regione, ha sottoscritto un protocollo

d’intesa che consente la circolazione gratuita sui servizi di

trasporto pubblico locale automobilistici urbani, extraurbani e

misti, e sui ferroviari regionali, agli appartenenti alle Forze

Armate in divisa, quindi ad appartenenti all’Esercito, alla

Marina militare e all’Aeronautica militare dislocati sul

territorio del Friuli Venezia Giulia.

Il protocollo ? stato sottoscritto da Regione, Trasporto pubblico

locale Friuli Venezia Giulia (Tpl Fvg), Esercito, Trenitalia Spa

e Ferrovie Udine Cividale (Fuc).

A siglare l’accordo, questa mattina, otre all’assessore Amirante,

sono stati Giuliano Innecco – comandante del Comando militare

esercito Friuli Venezia Giulia, per le Forze Armate, su delega

dello Stato Maggiore della Difesa -, Maurizio Marzi Wildauer

(presidente di TplFvg), Elisa Nannetti per Trenitalia Spa, e

Gianpaolo Craberi per Fuc.

“L’aumentata percezione di sicurezza che deriver? da questo

accordo, andr? a contrastare alcuni spiacevoli fenomeni che si

sono verificati negli ultimi anni a danno di chi opera con

impegno e particolare il senso di responsabilit? sui mezzi del

trasporto pubblico locale”, ha fatto notare Amirante, che ha

ricordato anche come il servizio del Tpl in Friuli Venezia Giulia

“venga utilizzato sempre di pi? e con maggiore fiducia e