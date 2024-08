(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

Viabilità, il 2 e 3 settembre chiuso un tratto di

via dei Gatti per lavori di Publiacqua

Il provvedimento, che prevede anche il divieto di sosta, è necessario per lavori

di Publiacqua

Da 2 al 3 settembre in un tratto di via dei Gatti, fra i civici 893 e 912, sarà in vigore il divieto di

transito e di sosta con rimozione forzata.

Il provvedimento è necessario per interventi di Publiacqua alla rete idrica.

Compatibilmente allo svolgimento dell’intervento, dovrà comunque essere consentito l’accesso ai

mezzi di soccorso, di emergenza e ai residenti della zona nei tratti non interessati dai lavori,

attraverso il percorso alternativo da via Traversa della Chiesina, via del Girone e via Buraccia e

Pacinotta e viceversa.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.