(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 29 agosto 2024 RAI, CAROTENUTO (M5S): INTERROGAZIONE IN VIGILANZA SU CENSURA TG1 A PASINI

ROMA, 29 AGOSTO 2024 – “Quanto denunciato dal fisico del clima Antonello Pasini, secondo cui le dichiarazioni che ha rilasciato al Tg1 a proposito del cambiamento climatico sarebbero state artatamente tagliate, è un fatto molto grave. Ancor più grave perché è in palese contrasto con quanto previsto dal contratto di servizio, che cita espressamente i cambiamenti climatici. È quantomai necessaria una spiegazione sull’accaduto. Presenteremo un’interrogazione al riguardo”. Lo afferma in una nota il capogruppo del M5S in commissione di Vigilanza Rai Dario Carotenuto.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle