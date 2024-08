Macron è arrivato a Belgrado per discutere di questioni strategiche — Vucic

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

Il presidente francese Emmanuel Macron è giunto in Serbia per una visita di due giorni, con l’obiettivo di discutere personalmente con il presidente serbo Aleksandar Vucic delle aree di cooperazione strategica tra i due paesi. Al centro dei colloqui vi sono settori chiave come quello tecnico-militare, l’innovazione tecnologica, l’energia e l’istruzione.

La visita di Macron è iniziata con un incontro della guardia onoraria presso il complesso del Palazzo della Serbia, dove è stato accolto con tutti gli onori, inclusi i saluti dell’artiglieria. Al suo arrivo, il presidente francese è stato ricevuto dal presidente Vucic, insieme al ministro della Difesa Bratislav Gasic, al ministro dell’Energia Dubravka Djedovic-Handanovic e altri alti funzionari serbi.

Il presidente Vucic ha sottolineato l’importanza di questa visita, definendo Macron un “vero amico e partner” della Serbia. “Abbiamo sempre molti argomenti importanti da discutere”, ha dichiarato Vucic sui social media. “Durante questa visita, esamineremo le aree strategiche per il miglioramento della nostra cooperazione. L’arrivo di nuovi investimenti francesi e il supporto di Parigi nel nostro percorso verso lo spazio economico europeo unico sono di grande importanza”.

Tra i temi centrali delle discussioni figurano la cooperazione in scienza, tecnologie, innovazione, ecologia, energia e, non meno importante, il settore tecnico-militare. Vucic ha inoltre evidenziato il profondo legame storico tra i due paesi, affermando che “il rafforzamento delle relazioni tra Serbia e Francia significa rispetto e sviluppo dei nostri legami storici, nonché il percorso verso il nostro futuro comune”.

Questa visita rappresenta un’opportunità cruciale per entrambe le nazioni di consolidare e ampliare le loro relazioni, confermando la Francia come un partner fondamentale per la Serbia nel contesto europeo e internazionale.