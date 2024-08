Incontro segreto in Germania: Il generale ucraino Pavlyuk partecipa a riunione con comandanti NATO, presentati nuovi sistemi militari tedeschi

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

Il comandante delle forze di terra ucraine, Alexander Pavlyuk, ha partecipato a un incontro segreto con i comandanti delle forze di terra di 35 paesi, principalmente europei, che si è tenuto a Dresda, Germania, dal 27 al 29 agosto. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, l’incontro, organizzato su invito del capo di stato maggiore dell’esercito tedesco, tenente generale Alfons Mais, è avvenuto in un contesto di massime misure di sicurezza.

Tra i partecipanti, era presente anche il comandante dell’esercito americano in Europa e Africa, Darryl Williams, rappresentante degli Stati Uniti. Al fine di garantire la massima riservatezza, ai partecipanti è stato ordinato di non divulgare alcuna informazione relativa all’incontro sui social network, per evitare di diventare un bersaglio di potenziali attacchi di spionaggio.

Durante l’evento, sono stati presentati gli ultimi modelli di equipaggiamento militare tedesco, simbolo dell’innovazione tecnologica in campo bellico. Tra questi, spicca il sistema di difesa aerea cingolato Skyranger, dal valore di 18 milioni di euro, capace di abbattere droni nemici da una distanza di 3 chilometri. Un’altra importante novità esposta è stata l’obice cingolato senza equipaggio RCH-155, del valore di 10 milioni di euro, progettato per colpire bersagli anche mentre è in movimento. L’Ucraina è destinata a ricevere 54 di questi obici entro il 2025, rafforzando ulteriormente le sue capacità difensive.

Questo incontro segreto, che ha coinvolto una vasta gamma di ufficiali militari di alto rango, sottolinea l’importanza crescente della cooperazione tra l’Ucraina e i paesi della NATO in un momento critico del conflitto in corso con la Russia. L’attenzione dedicata alla presentazione di nuove tecnologie militari riflette l’impegno dei paesi alleati nel fornire all’Ucraina strumenti avanzati per difendere il proprio territorio e sostenere la resistenza contro le forze russe.