Fwd: Municipio II – Rino Fabiano – Più rispetto per chi amministra questa città

Da Amministratore municipale vorrei dare testimonianza degli sforzi che si stanno compiendo, insieme al Sindaco Roberto Gualtieri, facendo un gran lavoro per ricostruire servizi essenziali distrutti dalle precedenti amministrazioni.

La realtà sta nei numeri che, seppur ancora bassi in relazione al fabbisogno reale della città, stanno crescendo con progressiva evidenza .

Ai tempi delle Giunte Marino e Raggi l’investimento per la cura del verde di tutta la città era di 9milioni di euro per il verde verticale e di 6milioni di euro per quello orizzontale su un fabbisogno reale di 110 milioni di euro.

Oggi si è raggiunta la cifra di 33milioni di euro per il verde verticale e orizzontale di competenza Comunale e di 13 milioni di euro per il verde decentrato ai municipi compreso il verde scolastico. Tutto ciò su un fabbisogno di circa 130 milioni di euro, che nel frattempo è aumentato per effetto dell’aumento delle tariffe regionali sul computo metrico delle prestazioni e per la realizzazione di nuove aree verdi.

Centinaia di aree ludiche sono rinate e rappresentano un punto di riferimento per le famiglie romane che fino a qualche anno fa nemmeno potevano avvicinarsi a questi spazi di prossimità.

Le ville storiche sono tornate ad essere piene di cittadini e turisti che le vivono in sicurezza e con entusiasmo .

Per non parlare di Ama che grazie alle scelte “pseudoambientaliste” di Marino e Raggi oggi spende sul nostro bilancio circa 170milioni di euro per smaltire i rifiuti della città in discariche e termovalorizzatori all’estero e in tante altre città italiane .

Solo con Gualtieri si è ricominciato ad assumere nuovo personale in AMA e a vedere in fondo al tunnel un vero degno ed efficiente piano industriale.

La città si sta illuminando con nuove e più efficienti lampade che, ricordo, proprio le precedenti Giunte avevano fatto abbassare per rendere la città più soft dal punto di vista dell’illuminazione chiamando risparmio l’aumento di insicurezza.

Migliaia di persone stanno accedendo ai diritti di residenza senza dover avere titolo di proprietà grazie ad un azione socialmente e politicamente di grande spessore della giunta Gualtieri .

Centinaia di lavoratori e lavoratrici precarie sono state e stanno per essere assunte da Roma Capitale.

Si cerca di mettere ordine nelle funzioni e si motivano i lavoratori senza criminalizzarli o vessarli.

Si è riaperto il Palazzetto dello Sport e si stanno mettendo in opera lavori di riqualificazione che questa città non vedeva dai tempi di Rutelli e Veltroni .

Insomma, si sta lavorando sodo per recuperare quello che dall’amministrazione Marino, passando per il commissariamento Tronca e poi con la Giunta Raggi non si è fatto, per rendere Roma una città normale dove i servizi essenziali alle persone funzionino e dove il conflitto ideologico non blocchi la doverosa azione di governo.

Al professor Marino chiedo di portare più rispetto per chi amministra questa città, non tanto perché fa parte di una compagine politica che sta in maggioranza, ma per onestà politica e intellettuale.

Così in una nota Rino Fabiano, Assessore all’Ambiente del Municipio II, eletto con la lista civica Gualtieri.

