(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 29 agosto 2024 ALLUVIONE. BUONGUERRIERI (FDI),RISTORI STANZIATI A TEMPO RECORD

“Ricordiamo a chi non si fa remore a usare l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna nel maggio 2023, che gli unici a chiacchierare, meglio se in favor di telecamere, si trovano a sinistra, non certo nel Centro Destra al Governo”. Lo dichiara l’On. Alice Buonguerrieri di Fratelli d’Italia in replica alle dichiarazioni della Sen. Fregolent- “A chi accusa il Ministro Lollobrigida di non aver mantenuto le promesse spieghiamo, ancora una volta, che i ristori sono stati stanziati a tempo record e che oltre ai 100 milioni di euro previsti con il Dl Alluvione, approvato oltre un anno fa, su impulso del Governo, è intervenuta anche la Riserva di crisi europea con ulteriori 181,5 milioni, di euro di cui 100 milioni destinati solo ai danni dell’alluvione, somme a cui si aggiungono i 106 milioni del Fondo di solidarietà tra le Regioni, e potremmo proseguire a lungo. Le risorse ci sono e per quanto riguarda AgriCat Srl, soggetto gestore del fondo mutualistico nazionale preesistente a questo Governo, continua la massima disponibilità di confronto al fine di efficientare le procedure, dimostrando così ancora una volta ascolto e disponibilità nei confronti del mondo agricolo che, con il Governo Meloni, è tornato in cima all’agenda politica. Tutto il resto non è altro che campagna elettorale di bassissimo livello, fatta sulla pelle di chi, a causa dell’incuria della sinistra, ha perso tutto”, conclude Buonguerrieri.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati