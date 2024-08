(ACON) SCUOLA. HONSELL (OPEN): A UDINE PERCORSI FORMATIVI GENITORI STRANIERI

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

(ACON) Trieste, 29 ago – "Oggi leggiamo due notizie di segno

radicalmente opposto sul valore dell’educazione: come strumento

di inclusione a Udine, e come strumento di discriminazione a

Bolzano. Un plauso per i dirigenti scolastici del Cpia e dei

comprensivi di Udine, in particolar modo i professori e le

professoresse Primus, Monai, Arf? e Virgilio”.

Lo fa sapere, in una nota, il consigliere regionale di Open

Sinistra Fvg Furio Honsell.

“Organizzare percorsi formativi per i genitori stranieri

paralleli a quelli dei loro figli – continua Honsell – ?

un’iniziativa esemplare positiva sotto tutti i punti di vista,

che andrebbe sostenuta convintamente su tutto il nostro

territorio. Ricordiamo infatti l’orrore delle azioni promosse

dall’amministrazione leghista a Monfalcone qualche anno fa che

limit? invece la presenza di bambini stranieri. ? inoltre da

condannare fermamente la separazione delle classi sulla base

della lingua madre come ha fatto un istituto di Bolzano. Ogni

discriminazione ? una violazione dei principi fondanti della

costituzione”.

“La scuola dell’obbligo ha proprio lo scopo di promuovere la

partecipazione e la coesione sociale. Questa modalit? di gestione

avvenuta a Bolzano – conclude l’esponente delle Opposizioni –

sar? la prima conseguenza della regionalizzazione della scuola e

degli uffici scolastici, dovesse passare la sciagura sociale

dell’autonomia differenziata”.

