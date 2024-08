(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 28 agosto 2024 Sottosegretario Albano alla Perdonanza: “Un grande abbraccio di fede”

L’AQUILA – “È con grande commozione che partecipo all’apertura della Porta

Santa. La Perdonanza Celestiniana è un tesoro inestimabile della nostra

storia e della nostra fede”. Lo dichiara il sottosegretario all’Economia e

Finanze e deputato di Fratelli d’Italia Lucia Albano.

“Vedere l’intera comunità abruzzese riunita qui, alla Basilica di

Collemaggio, è un segno tangibile di un’appartenenza profonda e di una

devozione che resiste al passare del tempo. L’Aquila, cuore pulsante della

Perdonanza, ci unisce oggi in un abbraccio di fede.

Questo evento anticipa il Giubileo 2025, un’opportunità per riflettere sul

nostro cammino spirituale e rinnovare il nostro impegno per la pace e la

fratellanza”, conclude.

*On. Lucia Albano*

*Sottosegretario di Stato all’Economia e Finanze*

*Via XX Settembre, 97- 00187 Roma*