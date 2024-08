(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

Sicurezza. Mancini (FdI): Contrastare violenza contro forze dell'ordine e operatori sanità

“È inaccettabile per un Paese civile che sempre più spesso rappresentanti delle Forze dell’Ordine ed operatori della sanità vengano minacciati o addirittura fatti oggetto di violenza nell’espletamento delle loro quotidiane attività, essenziali per la nostra sicurezza sociale e personale. Attività routinarie quotidiane, quindi, non situazioni particolari o estreme. Altrettanto inaccettabile è che gli aggressori non temano le conseguenze dei loro gesti – come ha ben sottolineato il ministro Guido Crosetto – mentre rischiamo che si sentano isolati e indifesi proprio coloro che mettono la loro vita lavorativa al servizio degli altri. La tutela e la sicurezza dei lavoratori, da garantire a ogni livello, a maggior ragione va assicurata a tutti coloro che operano in settori delicati e decisivi come l’ordine pubblico e la sanità. Per questo nessun atto contrario alla legge va tollerato; va invece contrastato con immediatezza e la necessaria durezza”.

Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Paola Mancini.

