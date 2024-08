Nota Stampa – Nomina Direttori di Dipartimento

(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

La Direzione Generale dell’Ospedale Policlinico San Martino informa che, nell’ambito dell’applicazione del nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento, sono stati nominati, per un periodo di 3 anni a partire dal 1° settembre 2024, i seguenti Direttori di Dipartimento:

* Dipartimento di Emergenza e Accettazione: Dott.ssa Emanuela Barisione

* Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare: Prof. Giovanni Pratesi

* Dipartimento di Chirurgia Generale: Prof. Franco De Cian

* Dipartimento di Chirurgia Specialistica: Prof. Giorgio Peretti

* Dipartimento Ginecologico e Percorso Nascita: Dott. Claudio Gustavino

* Dipartimento di Oncologia ed Ematologia: Dott. Emanuele Angelucci

* Dipartimento della Diagnostica di Laboratorio: Dott.ssa Vanessa Agostini

* Dipartimento della Diagnostica per Immagini e Radioterapia: Dott. Lucio Castellan

* Dipartimento di Neuroscienze: Prof. Gianluigi Zona

* Dipartimento di Medicina Interna: Prof. Diego Ferone

* Dipartimento di Medicina Specialistica: Prof. Alberto Ballestrero

Per maggiore comprensione, i Direttori di Dipartimento sono raccolti ciclicamente nel Collegio di Direzione, paragonabile ad un consiglio di amministrazione. Il Collegio è l’organo che collabora con la Direzione Generale alla programmazione e gestione dell’intero Policlinico.

