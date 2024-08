(ACON) LINGUAGGIO DI GENERE. GRUPPO PD: DESTRA FVG RESTA DISCRIMINATORIA

(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 28 agosto 2024 (ACON) Trieste, 28 ago – “Nonostante quanto accaduto a livello

nazionale, dove la Lega si ? rimangiata una proposta di legge

indecente, la destra del Fvg non riesce nemmeno a concepire passi

in avanti sul riconoscimento delle pari opportunit? attraverso il

linguaggio di genere”.

Lo affermano in una nota le consigliere regionali Manuela Celotti

e Laura Fasiolo insieme al collega Nicola Conficoni (Pd), primo

firmatario dell’ordine del giorno che chiedeva alla Giunta

Fedriga di dotare la Regione di linee guida sul linguaggio di

genere inclusivo, bocciato durante la discussione

dell’Assestamento di bilancio.

“Il disegno di legge presentato da un senatore leghista per

vietare espressioni femminili come sindaca, questora, avvocatessa

e rettrice negli atti pubblici, era una vera e propria vergogna

stigmatizzata anche dal presidente della Repubblica, Sergio

Mattarella. Chi sperava che il ritiro potesse preludere a una

svolta sulla necessit? di rimuovere gli stereotipi di genere

figli di un tempo in cui molti ruoli apicali nella societ? erano

appannaggio esclusivamente maschile, per?, ? andato presto

deluso”, continuano i consiglieri dem.

“Solo due giorni dopo la marcia indietro romana, infatti, la

Giunta Fedriga a Trieste ha respinto la richiesta di adottare

delle linee guida sui termini da usare nella comunicazione

istituzionale per non discriminare le donne. Dopo le espressioni

retrograde e svilenti pronunciate in Aula dal consigliere Basso,

l’ennesima conferma di come il Centrodestra – concludono Celotti,

Fasiolo e Conficoni – non voglia superare pregiudizi che

contrastano con l’affermazione delle pari opportunit?”.

