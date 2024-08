(AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 27 agosto 2024 Roma, Diaco-Di Russo (M5S): “Potature selvagge nel Mun. XII deturpano il verde”

“In totale deroga al Regolamento del Verde di Roma Capitale, continuano le potature selvagge nel Municipio XII, in particolare a via del Casaletto. Già molti cittadini in diverse zone della Capitale denuciano interventi indiscriminati, che portano le piante ad ammalarsi o addirittura a morire. Questo è inaccettabile: il patrimonio verde romano va difeso, non deturpato. Siamo vicini ai comitati che manifestano per tutelare questo bene preziosissimo”.

Così in una nota il Vice Presidente della Commissione Ambiente e consigliere M5S di Roma Capitale, Daniele Diaco, e il capogruppo M5S in Municipio XII, Lorenzo Di Russo.

—