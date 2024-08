L’Aquila – Perdonanza, – Comunicato stampa corteo storico del 28 agosto

(AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2024

L'Aquila, 27 agosto 2024

Perdonanza: domani l’apertura della Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio

Prenderà il via alle 16 di domani, da Piazza Palazzo, il corteo storico della Bolla del Perdono, momento centrale della 730esima Perdonanza Celestiniana.

L’assembramento dei partecipanti del avverrà tra via Bafile (corteo civile) e piazza Santa Margherita (corteo storico), nell’area retrostante la sede municipale di Palazzo Margherita.

Le associazioni e i gruppi che hanno risposto all’avviso pubblicato sul sito ufficiale della Perdonanza partiranno da via San Bernardino e si uniranno al corteo, dopo il passaggio del sindaco e della Dama della Bolla.

Prima della partenza, alle 15:15, la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Eugenia Roccella, in rappresentanza del Governo, passerà in rassegna il picchetto d’onore che si svolgerà a Piazza Palazzo.

Il corteo attraverserà corso Vittorio Emanuele II, piazza Duomo, corso Federico II, viale Francesco Crispi, viale di Collemaggio, fino a giungere sul palco situato davanti la Basilica di Santa Maria di Collemaggio.

Successivamente sarà celebrata la Messa stazionale e dopo, ai vespri (come recita la Bolla Papale di Celestino V), verrà aperta la Porta Santa della Basilica, che quest’anno verrà dischiusa dal Cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo emerito dell’Aquila. La celebrazione liturgica avverrà all’interno della Basilica mentre all’esterno, sul palco antistante Collemaggio, verrà data lettura della Bolla del Perdono.

Come negli altri giorni della Perdonanza il terminal bus Lorenzo Natali rimarrà aperto per l’intera giornata e da lì partirà una navetta (con frequenza ogni 20 minuti), dalle 7:30 alle 20:50 con i seguenti percorsi:

* dalle 7:30 alle 12: Terminal Bus di Collemaggio, Viale di Collemaggio, Viale Crispi, Via XX Settembre, Via Fontesecco, Piazza Palazzo, Via Panfilo Tedeschi (San Bernardino), Fontana Luminosa, Via Strinella, Terminal Bus di Collemaggio

* dalle 12 in poi seguirà il percorso: Terminal Lorenzo Natali, via Strinella, via Tagliacozzo, via Castello, Piazza Battaglione Alpini, viale Gran Sasso d’Italia, via Strinella, Terminal Lorenzo Natali, con fermata solo su via Tagliacozzo (all’altezza di Porta Castello), Piazza Battaglione Alpini e 2 fermate su via Strinella (area camper e incrocio via Teramo).

Si ricorda che il megaparcheggio è dotato di 640 posti gratuiti.

VIABILITÀ

Le prescrizioni e le modifiche alla viabilità nell’ordinanza di Polizia municipale 293/T del 13 agosto scorso (consultabile al seguente link https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_544263_0_3.html) di seguito riportate:

A – CENTRO STORICO

1. Corso Federico II (tratto tra Via dei Giardini e Via XX Settembre)

Istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta ambo i lati/su tutta la piazza, con rimozione forzata degli ingombri, come di seguito indicato:

* dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2024;

* dalle ore 17:00 alle ore 21:00 del 29 agosto 2024.

1. Via Sant’Agostino, Via Indipendenza, Piazza San Marco, Piazza Machilone e Via Sallustio (tratto tra Corso Vittorio Emanuele II e Via Cavour)

Istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata degli ingombri, come di seguito indicato:

* dalle ore 17:00 del 26 agosto 2024 alle ore 01:00 del 27 agosto 2024.

I residenti dell’area compresa tra Via XX Settembre, Via San Francesco di Paola e Via delle Bone Novelle potranno accedere da Via Campo di Fossa ed uscire da Via delle Bone Novelle.

1. Piazza dei Gesuiti, Via delle Aquile, Via Bafile (tratto compreso tra Corso Principe Umberto e Via Camponeschi) e Corso Principe Umberto I

Istituzione del divieto di transito veicolare e divieto di sosta su tutta la piazza e/o ambo i lati, con rimozione forzata degli ingombri:

* dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2024;

* dalle ore 18.00 alle ore 22.00 del 29 agosto 2024.

1. Via Bafile (tratto compreso tra Via Camponeschi e Via Cascina), Via Cascina e Via Camponeschi

Istituzione del divieto di transito veicolare:

* dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2024;

* dalle ore 18.00 alle ore 22.00 del 29 agosto 2024.

1. Piazza Palazzo

Istituzione del divieto di transito veicolare e divieto di sosta su tutta la piazza e/o ambo i lati, con rimozione forzata degli ingombri:

* dalle ore 8:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2024;

* dalle ore 18.00 alle ore 22.00 del 29 agosto 2024.

1. Largo Pischedda e Via e Piazza San Bernardino

Istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta ambo i lati/su tutta la piazza, con rimozione forzata degli ingombri, come di seguito indicato:

* dalle ore 18:00 alle ore 01:00 del giorno successivo in data 22, 24, 25 e 29 agosto 2024;

* dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2024.

1. Via San Bernardino (tratto tra Corso Federico II e Via Fortebraccio)

Istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata degli ingombri, come di seguito indicato:

* dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2024.

1. Via Panfilo Tedeschi

Istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta lato dx del senso di marcia con direzione Porta Leoni con rimozione forzata degli ingombri, come di seguito indicato:

* dalle ore 12:00 alle ore 18:00 del 28 agosto 2024.

Istituzione di aree riservate alla sosta dei veicoli a servizio di persone con disabilità muniti di apposito contrassegno, in vigore dalle 20:00 alle 01.00 del giorno successivo dal 23 al 30 agosto 2024, nell’area antistante la porta carraia dell’ex distretto militare e nel tratto di Via Panfilo Tedeschi adiacente i giardini pubblici.

1. Piazza IX Martiri e Piazza San Biagio

Istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta ambo i lati/su tutta la piazza, con rimozione forzata degli ingombri, come di seguito indicato:

* dalle ore 8:00 del 25 agosto 2024 alle ore 02:00 del 26 agosto 2024.

B – AREA BASILICA S. MARIA DI COLLEMAGGIO/VILLA COMUNALE

1. Via XX Settembre

Istituzione del divieto di transito veicolare come di seguito indicato:

* dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2024;

* dalle ore 17:00 alle ore 21:00 del 29 agosto 2024.

È consentito, compatibilmente con lo svolgimento delle manifestazioni in programma, il transito per residenti e autorizzati con provenienza Tribunale e sino all’intersezione con via S. Andrea.

1. Viale Crispi (tratto Via XX Settembre/Viale Collemaggio)

Istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta lato dx del senso di marcia con direzione Porta Napoli, con rimozione forzata degli ingombri, come di seguito indicato:

* dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2024;

* dalle ore 17:00 alle ore 21:00 del 29 agosto 2024.

1. Viale Crispi (tratto Viale Collemaggio/Via Porta Napoli)

Istituzione del divieto di transito veicolare come di seguito indicato:

* dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 28 agosto 2024;

* dalle ore 17:00 alle ore 21:00 del 29 agosto 2024.

1. Viale Collemaggio/Via Caldora (tratto tunnel Collemaggio/viale Collemaggio)/Via Bellisari

Istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata degli ingombri, come di seguito indicato:

* dalle ore 14:00 del 23 agosto 2024 alle ore 1.00 del 24 agosto 2024;

* dalle ore 17:00 del 27 agosto 2023 alle ore 1.00 del 28 agosto 2024;

* dalle ore 12:00 alle ore 21:00 del 28 agosto 2024;

* dalle ore 17:00 alle ore 21:00 del 29 agosto 2024;

* dalle ore 17:00 del 30 agosto 2024 alle ore 1.00 del 31 agosto 2024.

I veicoli a servizio delle persone con disabilità che debbano recarsi agli spettacoli previsti a Collemaggio potranno accedere da Via Caldora.

1. Via Josè Maria Escrivà

Istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta, ambo i lati con rimozione forzata degli ingombri, dalle ore 8.00 del 23 agosto 2024 alle ore 14.00 del 31 agosto 2024 con eccezione per i veicoli dell’organizzazione.

1. Strada di collegamento tra via D’Annunzio e via XXIV Maggio

Istituzione del senso unico di marcia con direzione via XXIV Maggio, dalle ore 8.00 del 23 agosto 2024 alle ore 14.00 del 31 agosto 2024.