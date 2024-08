IL MINISTRO LOCATELLI ALLE PARALIMPIADI DI PARIGI 2024

(AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2024

ROMA, 27 AGO – Il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli il 28 e il 29 agosto sarà a Parigi in occasione dei Giochi Paralimpici 2024.

Il 28 agosto, alle 9.30, alla sede UNESCO, il Ministro parteciperà al passaggio della torcia olimpica. Al termine è previsto un punto stampa.

Alle 11.00 il Ministro interverrà al Forum ministeriale di alto livello “International Disability Inclusion Conference: Harnessing the transformational impact of Para sport”, co-organizzato dall’UNESCO e dal Comitato Paralimpico Internazionale (CPI), mentre alle 20.00 parteciperà alla cerimonia di apertura dei Giochi.

Nella mattinata del 29 agosto il Ministro Locatelli assisterà alle competizioni sportive degli atleti azzurri e alle 19.00 parteciperà all’inaugurazione di Casa Italia.