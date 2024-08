(AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2024

COVID, MAZZELLA (M5S): INTERROGAZIONE SU FINANZIAMENTI AN A ESTREMA DESTRA NO VAX

ROMA 27 AGO – “Ho preparato un’interrogazione parlamentare che fa luce su un episodio sconcertante: secondo quanto si apprende da un’inchiesta della testata La Repubblica, la Fondazione Alleanza Nazionale (il cui Cda è composto da figure istituzionali in quota Fdi) avrebbe elargito rilevanti finanziamenti a soggetti o associazioni dell’area di estrema destra e agli ambienti No Vax. Nello specifico Alleanza Nazionale, in piena pandemia, avrebbe finanziato un’associazione dell’area no vax, la “Vicit Leo”, che dietro aveva Fiore, condannato pochi mesi dopo per l’assalto alla Cgil. Ma nello stesso periodo, la fondazione avrebbe anche finanziato anche un esponente del partito Forza Nuova, Leonardo Cabras, in qualità di responsabile legale di una sconosciuta associazione sita nella stessa sede romana di Forza Nuova e dalla quale partivano le manifestazioni contro i vaccini e i provvedimenti dei Governi Conte e Draghi sulla Pandemia. Infine, nel 2021, Allenza Nazionale avrebbe sostenuto l’associazione legale “Sereni, vittime del Covid”, dai quali esposti sarebbe partita l’indagine della procura di Bergamo contro l’allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e contro l’allora Ministro della salute Roberto Speranza: indagine poi archiviata dalla magistratura, ma che è servita alle destre per strumentalizzare l’ultima campagna elettorale e che, attualmente, viene utilizzata per giustificare l’istituzione della Commissione d’inchiesta sull’emergenza Covid: con il solo scopo di colpire le opposizioni che oggi siedono in Parlamento. Si faccia piena luce su questi finanziamenti e sulle ulteriori azioni dei diversi soggetti istituzionali politici coinvolti: la Presidente Meloni riferisca se i fatti riportati dal quotidiano corrispondono a verità, documentando ogni elemento utile e rendendo pubblici tutti i bilanci e i trasferimenti effettuati negli ultimi 5 anni dalle fondazioni riconducibili al partito Fratelli d’Italia”

Lo dichiara il senatore Orfeo Mazzella.

