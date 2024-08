CODACONS SU CASO VENDITTI E PERSONE DISABILI

(AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2024

UNA RAGAZZA CON DISABILITÀ ‘DISTURBA’ IL CONCERTO DI VENDITTI, L’ARTISTA LA INSULTA. POI SI SCUSA

CODACONS: NESSUNA “GAFFE” ED EPISODIO SQUALLIDO, LE SCUSE SONO IL MINIMO E ARRIVANO DOPO L’INDIGNAZIONE GENERALE E LE PROTESTE DEL PUBBLICO

ORA VENDITTI ORGANIZZI INSIEME A CODACONS UN CONCERTO DI NATALE A ROMA DEDICATO AL TEMA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Ma quale “gaffe”, come riportano molti giornali che invece di raccontare le notizie cercano di “spegnere” il caso e tutelare un’icona della musica nazionale: le vergognose considerazioni di Antonello Venditti dal palco di Barletta in materia di disabilità sono proseguite anche una volta chiarita la situazione. Al di là dell’iniziale incomprensione, a causa delle luci e del caos tipici di un concerto, anche quando gli è stato fatto notare che si trattava di una persona con disabilità e che le urla non erano tese a disturbare il suo show Venditti non ha voluto fermarsi, tanto da scatenare la polemica del pubblico.