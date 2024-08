(AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 27 agosto 2024 [image: logo_camera_social.jpg]

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*(ALL. FOTOGRAFIE) MILANO, AL PERSONALE ATM LA QUALIFICA DI POLIZIA

AMMINISTRATIVA, DE CORATO: «I RIFORMISTI SI SONO SVEGLIATI ADESSO DOPO LE

CENTINAIA DI AUTISTI AGGREDITI! A NOVEMBRE ’18, DA ASSESSORE LOMBARDO, FUI

PROMOTORE DI QUESTA DELIBERA MA ATM SE NE INFISCHIO’»! *

[image: delibera_regione_2018.jpg] [image: file_1_delibera.jpg]

*La delibera di Giunta Regionale Lombarda n° XI/745 del 05/11/2018 proposta

dall’allora Assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Riccardo De Corato*

Milano, 27 Agosto 2024 – «Leggo che i Riformisti di Palazzo Marino,

unitamente alla loro Deputata di Azione Giulia Pastorella, si sono

svegliati adesso accorgendosi, finalmente, che gli operatori di Atm,

soprattutto autisti e controllori, vengono spesso aggrediti, insultati e

picchiati. Meglio tardi che mai! L’Azienda Trasporti Milanese, però, se ne

infischia e al momento non registriamo azioni concrete di tutela e

protezione del personale al riguardo. L’unica cosa che sono stati capaci di

fare sia Giana che l’Amministrazione di Centrosinistra negli ultimi mesi,

con scarsi risultati, è stata quella di ricercare personale, soprattutto

nei consolati esteri, per reperire autisti e conducenti. Continua, quindi,

il loro disinteressamento e menefreghismo verso il personale del trasporto

pubblico locale. Però, a queste condizioni, con stipendi miseri, condizioni

di lavoro estreme con molte ore lavorative e pochi riposi e con un alto

rischio della propria pelle, i lavoratori che accettano sono veramente

pochi! A novembre 2018, quando ero Assessore in Regione Lombardia, fui

promotore di una Delibera Regionale (n° XI/745 del 05/11/2018), ricordata

nei giorni scorsi dal capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Marino

Riccardo Truppo, che permetteva alle Società del Trasporto Pubblico Locale,

di individuare e nominare alcuni autisti e conducenti come Agenti di Polizia

Amministrativa, con regolare fascia al braccio ad evidenza del loro ruolo

per l’esercizio delle funzioni di accertamento delle violazioni di

natura amministrativa. A

quel punto, chiunque avesse aggredito o minacciato un controllore o

conducente, sarebbe andato incontro a reati ben più gravi. Cito, infine,

l’articolo 337 del Codice penale che prevede la reclusione da sei mesi a

cinque anni a chiunque usi violenza o minaccia per opporsi ad un pubblico

ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto