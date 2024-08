agenzia regionale 883.24 la Puglia alla Mostra del Cinema di Venezia

(AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2024

REGIONE PUGLIA, APULIA FILM COMMISSION E PUGLIAPROMOZIONE

ALL’81^ MOSTRA D’ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA.

NELL’AMBITO DEL FESTIVAL DI VENEZIA, DOMENICA 1° SETTEMBRE

ALLE 16. 30 ALL’INTERNO DELL’ITALIAN PAVILION DELL’HOTEL EXCELSIOR,

LA FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION E PUGLIAPROMOZIONE

SARANNO PROTAGONISTE DI UN INCONTRO SUL TEMA: “PUGLIA. FONDI,

SERVIZI E PROGETTI PER L’AUDIOVISIVO”. L’INCONTRO È RIVOLTO AI

PRODUTTORI E AGLI STAKEHOLDER INTERNAZIONALI.

All’81^ edizione della Mostra D’arte Cinematografica di Venezia (in

programma al Lido di Venezia dal 28 agosto al 7 settembre 2024), la Puglia sarà

presente con un’importante iniziativa. Nell’ambito dell’Accordo di Cooperazione tra

l’ARET PugliaPromozione e la Fondazione Apulia Film Commission, infatti, viene

attuato l’intervento: “Azioni di promozione della Puglia attraverso il cinema: Mostra

Internazionale D’arte Cinematografica – Venezia 2024”. Questa iniziativa conferma la

sinergica collaborazione tra Apulia Film Commission e ARET PugliaPromozione che,

in questi anni, ha contribuito non poco alla promozione del territorio pugliese in tutto

il mondo, anche attraverso l’audiovisivo.

Domenica 1° settembre alle 16.30, all’interno dell’Italian Pavilion all’Hotel

Excelsiorl, Apulia Film Commission in collaborazione con l’ARET PugliaPromozione

saranno protagoniste dell’incontro sul tema: “Il cinema come fattore di promozione

del territorio: progetti strategici dell’audiovisivo”. L’Italian Pavilion è lo spazio che

accoglie i professionisti dell’industria audiovisiva internazionale per la promozione