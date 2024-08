(AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2024

lun 26 agosto 2024 Tolardo: Berruto (Pd), orgogliosi del suo coraggio, non stupiti da destra omofoba e noVax

Giampiero Tolardo non è solo il sindaco di Nichelino che tanto ha fatto a tutela del suo territorio: è un medico. I medici, per missione e per senso di responsabilità, si prendono cura delle persone. Questo doppio ruolo, inevitabilmente e fortunatamente, lo hanno portato a esprimersi con chiarezza rispetto a chi, mixandole con la libertà di espressione artistica, esplicita posizioni omofobe, antiabortiste, noVax”. Lo dichiara con una nota il deputato dem Mauro Berruto.

“È un fatto di civiltà – continua il parlamentare – di quel bene comune che resta superiore a tutto. Sono orgoglioso di Giampiero Tolardo e del suo coraggio. Non mi stupisce, invece, la reazione scomposta, neanche tanto di Giuseppe Povia, quanto di esponenti di quella destra che ormai da tre anni strizza l’occhiolino alla galassia noVax e a movimenti pericolosi per la tenuta del nostro tessuto sociale, proprio il giorno dopo aver letto la notizia di un finanziamento da 25 mila euro da parte della Fondazione Alleanza Nazionale a chi aveva denunciato Roberto Speranza e Giuseppe Conte”. “Il nostro Paese ha bisogno di amministratori che se ne prendano cura e lo difendano, proprio come ha fatto Giampiero Tolardo che già aveva, ma oggi consolida, tutta la mia stima nei suoi confronti”, conclude Berruto.

