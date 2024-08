(AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 26 agosto 2024 Sasso (Lega) a Fratoianni: difesa di Raimo imbarazzante. Nostra democrazia non merita violenza

Roma, 26 ago. “La difesa di Raimo da parte di Fratoianni è imbarazzante. Ma quale spinta autoritaria, quale utilizzo delle gerarchie per colpire il dissenso? Parliamo di un insegnante che disse in diretta televisiva che lui in classe ai propri studenti ‘insegna a picchiare’. Perfino Parenzo e Laura Boldrini, presenti in studio, ne presero le distanze. Quel docente che interrompe presentazioni di libri altrui con violenza verbale, è ben lungi dall’essere un ‘perseguitato dal governo’, come qualcuno vorrebbe far credere. Forse a Fratoianni piace candidare violenti? Perché anche Raimo è stato candidato alle elezioni europee come Ilaria Salis, ma con meno fortuna. Il leader di Avs dovrebbe ricordare che il codice di comportamento dei pubblici dipendenti vale per tutti i lavoratori, anche per i suoi militanti. Gli regalerò una copia del codice, per ora gli suggerisco di leggere cosa prescrive il DPR 62 del 2013. Raimo avrebbe meritato una sanzione ben più pesante di quella ricevuta. Fratoianni la smetta, quindi, di gridare al fascismo. Qui di antidemocratico c’è solo il comportamento di numerosi suoi affiliati, con parole pericolose capaci di rievocare, come nel caso di Raimo, gli anni più bui del nostro Paese. La nostra democrazia non merita profili che preferiscono la violenza al dialogo”.

Così il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Scuola, Scienza e Istruzione.