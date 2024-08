(AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 26 agosto 2024 Bari: Marti (Lega), vile atto, solidarietà a carabiniere aggredito

Roma, 26 ago. – “Esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza al carabiniere aggredito a Locorotondo, in provincia di Bari, e all’intera Arma. Un vile atto, da parte di un pregiudicato, nei confronti di chi svolgeva il suo lavoro cercando di sedare una rissa. Un’aggressione che va condannata senza se e senza ma. A settembre arriva in aula alla Camera il pacchetto Sicurezza fortemente voluto dalla Lega che introduce ulteriori strumenti normativi che rafforzeranno le tutele per le nostre Forze dell’Ordine. La Lega è e sarà sempre dalla loro parte”.

Cosi in una nota il senatore pugliese della Lega Roberto Marti, commissario regionale del partito.

