(AGENPARL) – dom 25 agosto 2024 SILVESTRI (M5S): GRUPPO MAI COSI’ UNITO, M5S UNICA FORZA CONTRO POTERI ATROFIZZATI DEL PAESE

“In tanti state parlando di scissioni. Onestamente non so su quali basi, se non per il desiderio di qualcuno esterno al Movimento che questo avvenga. In 15 anni non ci ho mai visti così uniti. Il Movimento 5 Stelle non è mai stato, né di Grillo, né di Conte. Il 5 Stelle è della sua comunità e nasce e persiste perché è l’unica forza politica che, rilanciando politiche di ridistribuzione e rinnovamento, ha la libertà collettiva e individuale di contrapporsi a poteri atrofizzati del nostro Paese”. Queste le convinzioni espresse del capogruppo M5S alla Camera, Francesco Silvestri, in una intervista su Il Tempo. In un passaggio su Di Battista dice: “Alessandro sta facendo con successo un suo percorso di contro informazione che a questo Paese serve tanto quanto l’azione politica del Movimento 5 stelle. Per comprenderlo basta guardare l’appiattimento politico e mediatico sulla Palestina e sull’Ucraina. Per Silvestri “gli scontri sulla grafica del simbolo 5 Stelle” non appassionano. “Mi interessano più le battaglie che quel simbolo rappresenterà per i prossimi anni”.

