(AGENPARL) - Roma, 25 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 25 agosto 2024 EXPORT, TRIDICO (M5S): MINISTRO URSO MANIPOLA DATI O NON LI CAPISCE

NOTA STAMPA

EXPORT, TRIDICO (M5S): MINISTRO URSO MANIPOLA DATI O NON LI CAPISCE

Roma, 25 agosto. “Non avendo nulla di concreto da festeggiare in economia, il ministro Urso manipola i dati sull’export o non riesce proprio a capirli. Nell’osservare trionfalisticamente che nel primo semestre 2024 l’Italia è diventato il quarto esportatore mondiale, e nel rilevare il surplus della bilancia commerciale italiana, Urso forse non si rende conto che non c’è nessun merito di questo Governo, visto che l’Italia è arrivata a tali risultati nel corso degli ultimi dieci anni, come emerge chiaramente dagli articoli di giornale a cui il ministro si riferisce. E su queste performance, se proprio vogliamo valutare i contributi, pesa molto di più il Piano Transizione 4.0 varato dal Governo Conte II che non l’impalpabile Transizione 5.0 maldestramente scritto dal Governo e non ancora a regime. Ma soprattutto, magnificando le sole proprietà ‘taumaturgiche’ dell’export, Urso dimostra o fa finta di non sapere che il modello basato soltanto sull’export, uno dei pilastri dell’approccio neoliberista della destra, è rischioso per diverse ragioni. In primis, un solo avanzo della bilancia commerciale significa che contemporaneamente c’è un deficit di domanda interna e di consumi, per via soprattutto di una compressione salariale certificata anche dall’Ocse, secondo la quale l’Italia è l’ultimo paese europeo per crescita dei salari durante il periodo funestato dall’inflazione. La conseguenza è che l’Italia meloniana, dove l’aumento degli occupati è prevalentemente legato al lavoro povero, sta puntando su quell’economia da bar che certo non può incidere sui consumi. In secondo luogo, puntare solo sull’export significa pensare che ci siano sempre aree del mondo disposte e stare in una condizione di eccesso di domanda interna, cosa che per esempio gli Stati Uniti stanno rifiutando da anni, sia dal fronte repubblicano, sia dal fronte democratico. Infine il solo export, legato alla domanda di altre aree, aumenta il rischio di subire shock esogeni, che possono andare a colpire quella domanda. Piuttosto Urso legga oggi anche il Corriere della sera, che censisce l’incredibile quantità di tagli agli investimenti inflitta dal suo Governo. E si preoccupi della Manovra lacrime e sangue che lui, Meloni e Giorgetti stanno per imporre al Paese in ossequio a un folle Patto di stabilità, peraltro criticato al Meeting di Rimini dallo stesso Giorgetti, con l’ammissione sostanziale di una penosa sconfitta politica dell’Esecutivo degli autoproclamati patrioti”. Lo comunica in una nota Pasquale Tridico, capo delegazione M5S al Parlamento europeo.

