BARI. CONGEDO (FDI), NON AMMISSIBILE AGGRESSORE LA FACCIA FRANCA

BARI. 25 agosto 2024

“Aggredire un Carabiniere e farla franca non è ammissibile. Chi ha compiuto un atto così vile ai danni di chi serve lo Stato difendendone i cittadini deve essere giudicato e condannato velocemente perché è vergognoso che non paghi le conseguenze di ciò che ha fatto. Spero che le nuove norme a difesa delle forze dell’ordine contenute nel ddl sicurezza entrino in vigore il prima possibile, così da poter fornire agli agenti in divisa mezzi di protezione più efficaci”. Lo dichiara il deputato pugliese di Fdi e componente della Commissione bicamerale Antimafia Saverio Congedo.

