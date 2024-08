Resoconto Coppe Europee SB: finali

(AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 24 agosto 2024 Un unico canovaccio per European Premier Cup e Cup Winners Cup ed epilogo simile: Italposa Forlì e Inox Team Saronno si portano in vantaggio e poi subiscono la rimonta oranje. A trionfare sono Olympia e Sparks di Haarlem. A Porta Mortara, nella European Cup, vittoria a sorpresa del Princ Zagabria

Nella foto di copertina l’esultanza delle Sparks Haarlem per la vittoria contro Saronno (Credit: DFotografie)

