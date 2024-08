COMUNICATO STAMPA:  Alla Rocca Pisana il concerto dell’Orchestra Casa Bollita (+FOTO)

(AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2024

Alla Rocca Pisana il concerto dell’Orchestra Casa Bollita

Domenica 25 agosto alle 21.30 la band presenta le cover di Eric Clapton

Nuovo appuntamento alla Rocca Pisana con il concerto dedicato a Eric

Clapton. Domenica 25 agosto alle ore 21.30 è in programma lo spettacolo

dell’Orchestra Casa Bollita, l’ingresso è libero. La band composta da

nove musicisti propone il repertorio di Clapton: sul palco ci saranno Fabio

Filippini e Luca Sbrana alle chitarre, Sergio D’Amico al basso, Claudio

Amore “Il maestro” alle tastiere, Massimo Romualdi alla batteria, e

Andrea Santoni, Carlo Paoli, Katia Nicioli, Barbara D’eleuterio

(cantanti). Nove elementi sul palco che proporranno il repertorio di uno dei

musicisti più importanti di questo periodo.

