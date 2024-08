[Comune Palermo] Meteo. A Palermo allerta arancione per rischio incendi e ondate di calore

(AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 24 agosto 2024 Regione Siciliana – Presidenza – Dipartimento della Protezione Civile

AVVISO DI PROTEZIONE CIVILE – RISCHIO INCENDI E ONDATE DI CALORE

VALIDITÀ: dalle ore

24 ore

per le successive

per i Comuni, le Componenti e le Strutture Operative del Sistema Regionale della Protezione Civile

Fase sperimentale sistema di allertamento di protezione civile

A – RISCHIO INCENDI

VISTA

L’Informativa della Presidenza Consiglio dei Ministri – D.P.C. – C.F.

188/2024

di sabato 24 agosto 2024

A.1 SITUAZIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE

Un promontorio sul Mediterraneo centrale, ostacola l’avanzata di una saccatura nord-atlantica, al momento posizionata sui settori nord-occidentali del

Continente. Il tempo si manterrà generalmente stabile e soleggiato sull’Italia, fatta eccezione per fenomeni di instabilità ad evoluzione diurna, sparsi e a

ridosso dei rilievi del Territorio, localmente più intensi sui settori alpini di confine. La ventilazione sarà debole o moderata in prevalenza dai quadranti

settentrionali. Le temperature, generalmente elevate sul Paese, non subiranno grandi variazioni.

A.2 CRITICITÀ SUL TERRITORIO SICILIANO

Precipitazioni: isolati rovesci o brevi temporali pomeridiani su aree interne e montuose, specie quelle del versante tirrenico; assenti o non rilevanti altrove.

deboli variabili o moderati secondo regime di brezza, con rinforzi nord-occidentali dalla tarda mattinata.

Venti:

Temperature: senza variazioni di rilievo.

30-60%

Umidità minima nei bassi strati:

A.3 DICHIARAZIONE LIVELLI DI ALLERTA

N.B. Durante l’annuale Campagna AIB, avviata in Sicilia il 15/05/2024, anche in caso di pericolosità BASSA, è dichiarata la fase di PREALLERTA, con

evidenziazione in ARANCIONE delle zone omogenee, secondo le “Procedure Regionali di Gestione delle Allerte e delle Emergenze di Protezione Civile

e di Diramazione Avvisi e Bollettini per il Rischio di incendi di Interfaccia – Anno 2008”.

Rischio Incendi: sono dichiarati i seguenti LIVELLI DI ALLERTA per ogni provincia

RISCHIO INCENDI

PROVINCE SICILIANE

previsioni per il

25 agosto 2024

PERICOLOSITÀ

LIVELLI DI ALLERTA

LIVELLI DI ALLERTA

RISCHIO INCENDI

AGRIGENTO

BASSA

PREALLERTA

CALTANISSETTA

BASSA

PREALLERTA

CATANIA

BASSA

PREALLERTA

BASSA

PREALLERTA

MESSINA

BASSA

PREALLERTA

PALERMO

BASSA

PREALLERTA

RAGUSA

BASSA

PREALLERTA

SIRACUSA

BASSA

PREALLERTA

PREALLERTA

TRAPANI

BASSA

PREALLERTA

ATTENZIONE

LEGENDA

NESSUNO

LIVELLI DI ALLERTA RISCHIO INCENDI

NESSUNO

PREALLERTA

ATTENZIONE

Le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del

combustibile vegetale sono tali da generare

un incendio con intensità del fuoco molto

bassa e propagazione molto lenta.

Le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del

combustibile vegetale sono tali da generare

un incendio con intensità del fuoco elevata e

propagazione veloce.

Le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del

combustibile vegetale sono tali da generare un

incendio con intensità del fuoco molto elevata e

propagazione estremamente veloce.

A.4 ATTUAZIONE FASI OPERATIVE

(par. 5.2 del Manuale operativo per la predisposizione di un Piano Comunale o Intercomunale di Protezione Civile-Ottobre 2007 consultabile al link:

https://emergenze.protezionecivile.gov.it/static/aefd7127e73d0ba99d2f6a9a6063c39a/Manuale.pdf)

NESSUNO

PREALLERTA

ATTENZIONE

Non si intraprende alcuna particolare azione. Ogni

iniziativa è a totale discrezionalità da parte

dell’Autorità Comunale.

Si attiva in Sicilia quando: si è nel corso del periodo

relativo alla campagna estiva AIB.

OPPURE QUANDO:

oltre i limiti temporali originariamente fissati per la

campagna estiva AIB nel caso in cui nell’AVVISO del

DRPC SICILIA sia indicata una pericolosità classificata

MEDIA;

OPPURE QUANDO:

è in corso un incendio sul territorio comunale.

In caso di PREALLERTA il Sindaco avvia e mantiene i

contatti con le strutture operative locali, la PrefetturaUTG, la Provincia e la Regione.

Si attiva in Sicilia quando nell’AVVISO del DRPC SICILIA

sia indicata una pericolosità classificata ALTA;

OPPURE QUANDO:

è in corso un incendio nel territorio comunale la cui intensità

e direzione fanno temere la sua propagazione anche nella

fascia perimetrale.

In caso di ATTENZIONE il Sindaco attiva il Presidio

Operativo, con la convocazione del responsabile della

funzione tecnica di valutazione e pianificazione.

Si raccomanda di dare la massima e tempestiva diffusione del presente avviso e di informare la SORIS, ai numeri telefonici indicati in testa, circa

l’evoluzione della situazione.

Il presente avviso è pubblicato su http://www.protezionecivilesicilia.it

B – ONDATE DI CALORE

VISTI

I Bollettini previsionali per le Ondate di calore emessi dal Ministero della Salute

venerdì 23 agosto 2024

si riportano i seguenti livelli di Rischio Ondate di Calore

RISCHIO ONDATE DI CALORE

CITTÀ

percepita

Livello

Tmax percepita

Livello

CATANIA

37 °C

MESSINA

37 °C

PALERMO

36 °C

LIVELLI DI RISCHIO ONDATE

DI CALORE

PREVISIONI DEL GIORNO:

PALERMO

MESSINA

Condizioni meteorologiche che non comportano rischi per la salute della popolazione.

LIVELLO 0

Sono previste temperature elevate che non rappresentano un rischio rilevante per la

LIVELLO 1 salute della popolazione. Si tratta di condizioni meteorologiche che possono precedere

il verificarsi di condizioni di rischio.

Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi

LIVELLO 2 sulla salute della popolazione a rischio.

Ondata di calore (condizioni meteorologiche a rischio che persistono per tre o più giorni

LIVELLO 3 consecutivi). Adottare interventi di prevenzione per la popolazione a rischio.

LEGENDA

CATANIA

LIVELLO 0

LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO S.05

MELONI

IL DIRIGENTE GENERALE

COCINA

