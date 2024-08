(AGENPARL) - Roma, 24 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 24 agosto 2024 BRUNETTA: ADDOLORATO PER SCOMPARSA DI DEL TURCO, FU SINDACALISTA E PERSONAGGIO POLITICO DI SPESSORE

“Sono addolorato per la scomparsa dell’amico Ottaviano Del Turco. Ottaviano fu un uomo delle istituzioni, un personaggio politico e un sindacalista di alto spessore che è stato sempre vicino al suo territorio, l’Abruzzo, di cui è stato anche presidente di Regione. Del Turco ha fatto parte, inoltre, della storia del Partito socialista italiano, ricoprendo il ruolo di segretario nazionale del PSI tra il 1993 e il 1994. Fu un uomo del sindacato, divenendo segretario aggiunto della Cgil con Luciano Lama nel 1983.

L’Italia perde un sindacalista e un personaggio politico di altissimo spessore che ha messo a disposizione del Paese competenze e alto senso di responsabilità. Esprimo, dunque, cordoglio e vicinanza alla famiglia”.

Così in una nota il presidente del CNEL Renato Brunetta.

Inviato da Outlook per Android