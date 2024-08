(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 23 agosto 2024 DICHIARAZIONE STAMPA

*Giudici (Uritaxi): “Ncc non può migrare stabilmente in altri comuni”*

Su La Nazione di Firenze di oggi la rappresentanza ncc dà ulteriore

manifesta prova di non aver proprio compreso la normativa di settore che da

sempre li regola. Il servizio ncc, come il servizio taxi, è un servizio

pubblico locale destinato ad una comunità territoriale secondo gli articoli

1 e 3 della legge 21/92. Per restare all’esempio fatto nell’articolo, e

seguendo l’unanime e costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, se un

ncc di Gaiole in Chianti acquisisce ripetutamente servizi su Firenze o

comunque fuori dal proprio comune, la migrazione dello stesso fuori dal

proprio comune diviene stabile. Chi servirà a quel punto i cittadini, le

strutture, i turisti presenti a Gaiole? È questa assenza che pregiudica la

sussistenza del presupposto di servizio territoriale e che porta alla

revoca di un’autorizzazione ncc che opera nel modo erroneamente raccontato

dal rappresentante ncc.

Claudio Giudici

Presidente nazionale Uritaxi