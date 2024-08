CS – San Clemente, interventi di riqualificazione energetica sul complesso ERP: l’inizio dei lavori – che prevederà anche opere di sistemazione e consolidamento stradale – è fissato nella prima metà di settembre. Trecentomila euro l’investimento previsto

(AGENPARL) - Roma, 23 Agosto 2024

ven 23 agosto 2024 *San Clemente, interventi di riqualificazione energetica sul complesso ERP:

l’inizio dei lavori – che prevederà anche opere di sistemazione e

consolidamento stradale – è fissato nella prima metà di settembre. *

*Trecentomila euro l’investimento previsto.*

Dopo l’incontro di martedì 20 agosto, presenti l’Assessore ai Lavori

Pubblici, Christian D’Andrea, la Dirigente Monica Galli, la Presidente f.f.

di Acer Rimini, Claudia Corsini, i residenti dell’ERP e i tecnici della

ditta incaricata, entra nella fase d’imminente avvio del cantiere il

progetto di riqualificazione/efficientamento energetico dell’edificio di

proprietà del Comune di San Clemente situato lungo le vie Pascoli-Moretti.

“In quest’occasione – dice D’Andrea – abbiamo illustrato nei dettagli in

cosa consistono gli interventi complessivi i cui costi totali si aggirano

attorno ai 300mila euro. Di questi, 246mila riguardano, nello specifico, il

solo efficientamento e per farvi fronte il Comune interverrà in quota parte

– conteggiata in 152mila euro, reperiti attraverso l’accensione di un mutuo

con la Cassa Depositi e Prestiti e altre risorse di bilancio – mentre il

contributo erogato dalla Regione Emilia-Romagna andrà a coprire la somma

restante pari a 162mila euro. L’inizio dei lavori – aggiunge D’Andrea – che

vedono Acer “responsabile” dell’intera progettualità, è stato confermato

nella prima metà del mese di settembre. S’interverrà con l’apposizione di

un termo-cappotto, con la sostituzione degli infissi non più idonei, nuove

grondaie e la riverniciatura esterna di tutto il fabbricato. La stessa area

– spiega D’Andrea – sarà altresì interessata da opere di rifacimento del

manto stradale, raccordo con i garage e i passi carrabili esistenti, nonché

di posa di palificazioni e strutture atte al consolidamento delle frane

sottostanti: opere per le quali si è già provveduto alla gara d’appalto.

Due, quindi, le fasi previste: prima i lavori sul fabbricato e poi i lavori

sull’asse stradale. Occorreranno all’incirca tre mesi con la chiusura dei

cantieri entro il 2024”. “Per l’Amministrazione comunale, voglio

sottolinearlo, si tratta d’interventi di un certo rilievo – commenta la

Sindaca Mirna Cecchini – e per i quali, considerate le due fasi di messa in

opera, chiediamo la piena collaborazione dei cittadini e residenti. Andiamo

ad agire, in questo primo scorcio di legislatura, su un edificio di nostra

proprietà, gestito da Acer, che già da qualche tempo necessitava di

risoluzione delle criticità evidenziate e che ora trova soddisfacimento in

risposta alle istanze ricevute dagli uffici tecnici”.