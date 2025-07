(AGENPARL) - Roma, 5 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 05 July 2025 Cittadinanza, Candiani (Lega): La legge non cambia. Ora altre priorità

Roma, 5 lug. – “Sulla cittadinanza gli italiani si sono già espressi negativamente in occasione del referendum. È paradossale che, mentre il Pd tace dopo la sconfitta, sia proprio Forza Italia a premere sull’acceleratore per rendere la cittadinanza italiana più facile agli stranieri. Le priorità adesso sono altre. Tajani se ne faccia una ragione”.

Così in una nota il vicepresidente della commissione Finanze, il deputato della Lega Stefano Candiani.

__________

Ufficio stampa Lega Camera