(AGENPARL) - Roma, 5 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 05 July 2025 Bonelli: 70% della Sicilia a rischio desertificazione. È emergenza

climatica ma Meloni pensa al Ponte e lobby del gas

“Entro il 2030, il 70% del territorio siciliano rischia di trasformarsi in

deserto. C’è un’emergenza climatica che porta la regione ad avvicinarsi più

alle caratteristiche subsahariane che al resto dell’Italia. Il processo di

desertificazione in Sicilia è così avanzato che, nel 2030, i due terzi

saranno a rischio desertificazione: ogni anno 117 km quadrati si tramutano

in deserto, con relativi effetti negativi per l’agricoltura e l’ecosistema.

L’acqua è più preziosa dell’oro, ma ancora nel 2025 centinaia di comuni non

hanno acqua potabile e depuratori perché la mala amministrazione non vuole

affrontare questa priorità, concentrandosi sulla follia del ponte, che

costerà oltre 14 miliardi di euro, al momento”.

Lo dichiara Angelo Bonelli da Palermo, al congresso regionale dei Verdi, a

cui sta partecipando anche l’eurodeputato del gruppo Green al Parlamento

europeo, eletto in AVS, Leoluca Orlando, che prosegue:

“La destra continua a nascondere l’emergenza climatica non parlandone, e

quando lo fa, è solo per diffondere menzogne, come fa il governo Meloni.

Solo in Sicilia, nell’estate del 2024, i danni economici all’agricoltura

hanno superato la cifra di 2 miliardi di euro. Giorgia Meloni non si occupa

di crisi climatica perché deve continuare a tutelare i profitti di

inquinatori e lobby del gas, che solo in Italia negli ultimi due anni hanno