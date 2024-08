(AGENPARL) - Roma, 22 Agosto 2024

SAMAN: RUSSO (FI), ASSICURATA CERTEZZA DELLA PENA, NON SI PUÒ FUGGIRE

“L’estradizione della madre di Saman Abbas, Nazia Shaheen, condannata all’ergastolo per il terribile omicidio della figlia, riportata finalmente in Italia dal Pakistan, non è soltanto un successo diplomatico del governo, ma, soprattutto, un segnale importantissimo: chi commette reati in Italia, non rispetta le leggi o i diritti delle donne non ha più scampo, possibilità di fuggire o nascondersi altrove, lontano. Per chi sbaglia c’è certezza della pena”.

Così Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali, sui social.

