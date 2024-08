(AGENPARL) - Roma, 22 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 22 agosto 2024 Roma, Meleo-Trombetta (M5S): “Appio-Tuscolano ancora senz’acqua, cittadini si lavano nei garage”

“15 giorni senza acqua. In agosto. Non finisce il tormento per le palazzine dell’Appio-Tuscolano che sono state lasciate prive di servizio idrico per tutto il periodo estivo. Noi del M5S abbiamo raccolto la drammatica testimonianza di un residente di via Furio Camillo che durante questo periodo, come molti, è rimasto a Roma a lavorare: questa persona per lavarsi ha dovuto cercare accoglienza in un garage della zona. Questo è quello che sono costretti a fare i cittadini della Capitale d’Italia.

Faremo un ulteriore accesso agli atti e un esposto alla Procura della Repubblica, perché nessuno dovrebbe venire privato del diritto all’acqua e alla salute”.

Così in una nota Linda Meleo, capogruppo M5S in Assemblea Capitolina, ed Emanuel Trombetta, capogruppo M5S in Municipio VII.

