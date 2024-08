(AGENPARL) - Roma, 22 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 22 agosto 2024 Ius scholae, Martusciello: “No a strumentalizzazioni Berlusconi”

Onoriamo sempre la sua memoria

“Fateci opposizione ma onorate sempre la memoria di Silvio Berlusconi”.

E’ l’appello del capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello.

“Trascinare Silvio Berlusconi nella polemica politica, pubblicare i suoi video su tik tok per contrastare la nostra posizione sullo ius scholae, prendere a pretesto gli appunti scritti per attaccare Giorgia Meloni – per Martusciello- sono atti che squalificano politicamente chi li fa. Berlusconi è una eredità per l’intero Paese. Non va strumentalizzato per creare polemiche. Se qualcuno vuole prendere qualche like in più utilizzando i suoi video, posti il discorso al Senato americano o le foto di Pratica di Mare. Vedrà – conclude l’ eurodeputato – che i suoi profili social saranno molto più apprezzati”.

Inviato da iPhone