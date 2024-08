cs e foto firma Comune ITS Moda Martina per aule ex don Milani

(AGENPARL) - Roma, 22 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 22 agosto 2024 CITTÀ DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

COMUNICATO STAMPA

Martina Franca, 22 agosto 2024

Aule dell’ex Don Milani in comodato d’uso gratuito all’ITS Moda, firmato il contratto

E’ stato firmato questa mattina il contratto di comodato d’uso fra Comune di Martina Franca e ITS Academy Mi.Ti. Moda per l’utilizzo gratuito delle aule dell’immobile in passato sede dell’Istituto Don Milani.

Negli Uffici del Settore Patrimonio, il Presidente dell’ITS Moda ingegnere Martino Filomena e il Dirigente del Settore ingegnere Daniele Sgaramella hanno sottoscritto il contratto alla presenza dell’Assessore al Patrimonio e Vicesindaco Nunzia Convertini, dell’Assessore alle Attività Produttive con delega all’ITS Moda Roberto Ruggieri e del Direttore generale dell’ITS Moda Giuseppe Negro.

L’uso in comodato gratuito delle ex aule scolastiche del Don Milani è stato concesso all’Istituto per la Moda di Martina dalla Giunta guidata dal Sindaco Gianfranco Palmisano (delibera n. 67 dell’8 febbraio 2024) accogliendo una richiesta dello stesso Istituto. La disponibilità delle aule al pian terreno dell’ex sede scolastica è stata accordata per un periodo temporaneo legato alla realizzazione dei laboratori 4.0 finanziata con fondi del PNRR.

L’ITS Academy Mi.Ti. Moda di Martina svolge un’attività di formazione qualificata per figure del tessile abbigliamento anche in collaborazione con le aziende del settore produttivo storico dell’economia di Martina.

“Oggi è una giornata importante, poiché con la firma del contratto di comodato – sottolineano gli Assessori Convertini e Ruggieri- prende avvio l’iter per la realizzazione della sede e dei laboratori dell’ITS moda nella nostra Città. Nelle prossime settimane partiranno i lavori, che garantiranno non solo la riqualificazione di un’ampia porzione di un immobile del patrimonio comunale, ma soprattutto una sede più adeguata per le attività dell’ITS finora ospitate dall’II SS Majorana che colgo l’occasione per ringraziare.

L’Istituto si pone come un importante fattore di crescita e sviluppo del nostro territorio, e con la recente nomina a presidente del nostro concittadino, ingegnere Martino Filomena, saprà crescere ulteriormente, affermandosi definitivamente come elemento di raccordo tra il mondo della formazione e della produttività, in un settore cruciale come quello tessile – manifatturiero”.