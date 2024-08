[Comune Palermo] Decentramento. Dichiarazione consigliere VI Circoscrizione Cuticchio

(AGENPARL) - Roma, 22 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 22 agosto 2024 «Il decentramento amministrativo implica interventi e decisioni sempre più

vicini al territorio, per rispondere efficacemente alle esigenze locali. È

con crescente preoccupazione che noto come alcuni presidenti di

circoscrizione, appartenenti alla maggioranza, stiano timidamente

sollevando questo tema. Tuttavia, le rimostranze espresse sui social media

non produrranno alcun risultato concreto. È imperativo che la questione

venga affrontata con la dovuta serietà nelle sedi opportune. Solo

attraverso un’azione decisa e autorevole nei contesti istituzionali

adeguati si potranno ottenere risultati tangibili. Continuare a discutere

di tali questioni sui social media non è altro che mera propaganda».

Lo dichiara il consigliere del Movimento 5 Stelle della VI Circoscrizione,

Giacomo Cuticchio.

Antonella Di Maggio

Ufficio Stampa

Comune di Palermo