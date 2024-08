(AGENPARL) - Roma, 22 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 22 agosto 2024 *BLITZ NEI QUARTIERI POPOLARI BOLOGNA, MARCHETTI (LEGA): “OPERAZIONE FORZE

DELL’ORDINE CONFERMA NECESSITA’ DI INTERVENTO SU ACER”*

BOLOGNA, 22 AGO – “Il blitz delle forze dell’ordine nei condomini popolari

conferma le troppe sacche di illegalità negli immobili pubblici”. Così il

consigliere regionale della Lega, Daniele Marchetti, in merito ai recenti

controlli effettuati dai Vigili urbani di Bologna, con il supporto

dell’unità cinofila e in collaborazione con Carabinieri, Polizia e Guardia

di finanza, nelle strade del quartiere Bolognina e in alcuni condomini

popolari gestiti da Acer.

“Questa operazione delle forze dell’ordine rappresenta l’ennesima

dimostrazione delle troppe sacche di illegalità che persistono nei nostri

territori, trovando spesso rifugio proprio in immobili pubblici”, dichiara

il consigliere, che poi prosegue: “Non è un caso che da tempo stia

presentando atti ispettivi mirati, rivolti ad Acer, con l’obiettivo di

porre una maggiore attenzione su questo fenomeno. L’attività ispettiva sta

già portando i suoi frutti, come dimostra il caso della palazzina di via

Tibaldi, dove, grazie anche al nostro intervento, è emerso che su dieci

appartamenti assegnati, ben tre erano occupati da persone che non risiedono

più a Bologna”.

Marchetti ha poi sottolineato che il problema non è limitato a un’unica

zona della città: “Anche in altre aree, come via Salgari, persistono

situazioni difficili, talvolta al limite della legalità. Stiamo cercando di

ottenere un intervento decisivo da parte di Acer per mettere fine a queste

problematiche”.

Il leghista ha infine espresso la propria preoccupazione per la presenza di

individui abusivi nei condomini popolari, come riscontrato durante i

recenti controlli, che ha portato anche al sequestro di sostanze

stupefacenti. “È fondamentale che si continui su questa strada, garantendo

sicurezza e legalità nei nostri quartieri e restituendo ai cittadini la

tranquillità che meritano” ha concluso Marchetti.

