(AGENPARL) - Roma, 21 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 21 agosto 2024 Salis. Tubetti (FdI): Purtroppo non stupisce silenzio sinistra sedicente democratica

“Chissà come mai non stupisce quanto reso pubblico oggi da un articolo di Libero: un assistente parlamentare di Ilaria Salis, destinataria di provvedimenti giudiziari in Ungheria e anche in Italia, ha pubblicato un video in cui esulta per un fantoccio di Giorgia Meloni dato alle fiamme e una foto in cui un poliziotto viene malmenato da un gruppo di violenti. Sono figli di papà cresciuti protetti e con gli slogan ‘siamo tutti clandestini’, dopo aver giocato a occupare stabili demaniali in tutta Italia pensano di poter fare i loro comodi ovunque. Il governo Meloni ha vinto le elezioni a settembre del 2022 anche per debellare questi soggetti e noi stiamo chiaramente con le forze di polizia che questi soggetti li sgomberano, dando così spazio alla gente che rispetta le regole. È però preoccupante che ormai non stupisca più nemmeno il silenzio, di fronte a questi incresciosi episodi, degli esponenti di quella sinistra sedicente democratica che ama dare lezioni di confronto civile agli altri”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Francesca Tubetti.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica