(AGENPARL) - Roma, 21 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 21 agosto 2024 Cittadinanza: Matone (Lega), su ius soli non si faccia disinformazione

Roma, 21 ago. – “Meraviglia che un economista di chiara fama come Tito Boeri argomenti dello ius soli senza documentarsi. E’ infatti destituita di fondamento la affermazione che si interrompe il periodo stabilito dalla nostra legislazione per ottenere la cittadinanza, dopo anni di regolare residenza in Italia, se si e’ andati in viaggio nel Paese d’origine. L’Italia è piena di genitori e figli regolarmente residenti in Italia e che altrettanto regolarmente si recano nel loro Paese. Fa comunque onore al Presidente Boeri aver riconosciuto, certo non a denti stretti, che l’Italia è il primo Paese in Europa per la concessione di richieste di cittadinanza”.

Così la deputata della Lega Simonetta Matone.