Baseball, Coppa del Mondo U-15 – L’Italia cede alla Repubblica Dominicana e chiude il girone eliminatorio al quinto posto – Resoconto e risultati quinta giornata

(AGENPARL) – mar 20 agosto 2024 L’Italia chiude il girone eliminatorio al quinto posto dopo la sconfitta per 9-4 contro la Repubblica Dominicana. La nazionale U-15 di Giuseppe Mazzanti guarda adesso all’inizio della seconda fase (inizio in programma da giovedì 22 agosto) che per gli azzurrini significa giocare per le posizioni dal settimo al dodicesimo posto. Prima avversaria dell’Italia sarà il Regno dei Paesi Bassi che, proprio come la nostra nazionale, ha chiuso il proprio girone al quinto posto.

L’Italia chiude il girone eliminatorio al quinto posto dopo la sconfitta per 9-4 contro la Repubblica Dominicana. La nazionale U-15 di Giuseppe Mazzanti guarda adesso all’inizio della seconda fase (inizio in programma da giovedì 22 agosto) che per gli azzurrini significa giocare per le posizioni dal settimo al dodicesimo posto. Prima avversaria dell’Italia sarà il Regno dei Paesi Bassi che, proprio come la nostra nazionale, ha chiuso il proprio girone al quinto posto.

Risultati quinta giornata

Gir. A: h. 17.30 Giappone-Porto Rico 4-2; h. 22 Repubblica Dominicana-Italia 9-4; h. 2 (21/08) Colombia-Guam.

Gir. B: h. 17.30 Regno dei Paesi Bassi-Sudafrica 13-5; h. 22 Nicaragua-Cina Taipei, h. 2 (21/08) Venezuela-Messico.

Classifiche:

Gir. A: Giappone (5-0), 1.000; Porto Rico (4-1), .800; Colombia (2-2), .500; Repubblica Dominicana (2-3), .400; Italia (1-4), .200; Guam (0-4), .000.

Gir. B: Nicaragua (4-0), 1.000; Cina Taipei (3-1), .750; Messico e Venezuela (2-2), .500; Regno dei Paesi Bassi (2-3), .400; Sudafrica (0-5), .000.

Il programma del Super Round (orari da definire):

Colombia-B3, B2-Porto Rico, Giappone-B1

Il programma del Placement Round (orari da definire):

Sudafrica-Guam, Italia-Regno dei Paesi Bassi, B4-Repubblica Dominicana

In allegato una immagine di repertorio risalente alla partita di sabato 17 agosto contro il Giappone, valida per la seconda giornata del gruppo A. Credit: WBSC.

