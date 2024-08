(AGENPARL) - Roma, 21 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 21 agosto 2024 Bari: FI, in consiglio comunale dinamiche vergognose

“La Segreteria cittadina di Forza Italia a Bari prende atto con sdegno

delle dinamiche paradossali e vergognose che oggi si sono mostrate in

Consiglio comunale. Il bene della città è lontano anni luce dal modo di

intendere la cosa pubblica del sindaco Leccese e dei suoi precari compagni

di viaggio. La confusione inaccettabile tra ruoli di maggioranza e

posizionamenti in opposizione, con uno scambio tra essere e apparire

politicamente orrendo, disegna un futuro della città a tinte fosche: che

visione, che programmi potranno realizzare soggetti affetti da una tale

crisi di identità? Senza trascurare la composizione della giunta, nel cui

ambito le qualità non contano. Vengono confermati “assessori a vita” i

soliti, con l’aggravante, proprio per sancire l’irrilevanza delle loro

capacità specifiche, di cambiarli di ruolo e competenze. Forza Italia

manifesta la sua solidarietà ai cittadini baresi, impegnandosi fin d’ora a

rintuzzare ogni tentativo di mortificazione del diritto alla buona

amministrazione della nostra città”. Così in una nota la Segreteria

cittadina di Forza Italia a Bari.