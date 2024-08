(AGENPARL) - Roma, 21 Agosto 2024

SCUOLA DI MUSICA E DANZA “A.

ONOFRI”: APERTE LE ISCRIZIONI PER

L’ANNO SCOLASTICO 2024 – 2025

Le iscrizioni dovranno essere inviate entro domenica 22 settembre

Sono aperte le iscrizioni della Scuola Comunale di Musica e Danza “Alessandro

Onofri”. Fino a domenica 22 settembre sarà infatti possibile iscriversi ad una delle

più antiche istituzioni culturali spoletine compilando il modulo online reperibile nel

sito istituzionale dell’Ente http://www.comune.spoleto.pg.it nella pagina dedicata alla Scuola

comunale nella sezione “Servizi” (https://shorturl.at/N29Yi).

Le iscrizioni saranno accolte fino al raggiungimento del numero massimo di posti

previsto. Le tariffe mensili prevedono facilitazioni in base alla dichiarazione ISEE.

La Scuola accoglie i bambini e le bambine a partire dai 4 anni con i corsi di propedeutica

della musica e di danza, ragazzi e ragazze con i corsi professionali e/o amatoriali di

strumento e adulti che in forma individuale o collettiva scelgono di studiare e divertirsi

con la musica.

“La scuola di musica e danza ricopre un ruolo fondamentale nella nostra comunità – ha

dichiarato l’Assessore Danilo Chiodetti – offrendo un accesso facilitato alla musica e

all’educazione musicale a tutti i cittadini indipendentemente dall’età, contribuendo alla

crescita culturale e personale di ognuno, promuovendo l’inclusione e creando senso di

comunità e appartenenza”.

Anche quest’anno saranno attivati i corsi di Attività corali, Basso elettrico, Batteria,

Canto, Chitarra, Clarinetto, Contrabbasso, Corno, Danza classica, Fagotto, Flauto, Oboe,

Pianoforte, Propedeutica musicale, Saxofono, Teoria, ritmica e percezione musicale,

Tromba e Trombone, Violino, Violoncello, Musica d’insieme ed esercitazioni orchestrali

per archi e fiati.

Per informazioni è possibile contattare il Dipartimento per la Valorizzazione delle Culture,

della Qualità e della Bellezza della Città e del Territorio in via Brignone 14, chiamando il