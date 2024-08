(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 20 agosto 2024 SICUREZZA. DE CORATO (FDI): TROPPI EPISODI DI VIOLENZA CONTRO I TASSISTI, SINDACI USINO VIGILI PER PATTUGLIARE TERRITORIO

“In merito agli ultimi episodi di violenza contro i tassisti in diverse città di Italia, come Milano, dove ieri sera un conducente è stato aggredito alla fine della corsa da un cliente, vorrei esprimere a tutte le vittime la mia più sentita solidarietà. Parliamo di episodi sempre più frequenti nei confronti di una categoria che svolge un lavoro rischioso ed è soggetta sempre a numerose critiche pretestuose da parte della sinistra. I sindaci delle grandi metropoli facciano fare ai vigili quanto stanno facendo le questure con il pattugliamento sul territorio”. Lo dichiara Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex Vicesindaco di Milano.

