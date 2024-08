(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 20 agosto 2024 COMUNICATO STAMPA

Giustizia, domani Annarita Patriarca in visita a Poggioreale

La deputata: «Affrontare tema carceri con serietà e senza pregiudizi»

NAPOLI – «Bisogna affrontare il tema delle carceri con serietà e senza pregiudizi: per questo,

domani mattina, mercoledì 20 agosto, alle ore 10, visiterò la casa circondariale di Poggioreale

nell’ambito del progetto “Estate in carcere” promossa dal segretario nazionale di Forza Italia,

Antonio Tajani. Alle 12.30 incontrerò la stampa davanti all’ingresso della struttura per condividere

proposte e riflessioni».

Ad annunciarlo è la deputata di Forza Italia, Annarita Patriarca, componente dell’ufficio di

presidenza di Montecitorio e membro della commissione Giustizia. Con lei, nella visita di domani,

ci saranno – tra gli altri – il garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, e il

presidente della Camera penale di Torre Annunziata, Renato D’Antuono.

Napoli, 20 agosto 2024

L’ufficio stampa