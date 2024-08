CONTRIBUTI PER IL SETTORE VITIVINICOLO – DICHIARAZIONE DELL’ON.ENRICO TIERO

(AGENPARL) - Roma, 20 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 20 agosto 2024 TIERO (FDI): “CONTRIBUTI PER IL SETTORE VITIVINICOLO, GRAZIE ALL’ASSESSORE

RIGHINI PER L’OTTIMO LAVORO SVOLTO”

“Considero molto positivo che in vista della campagna 2024/2025 la Regione

Lazio abbia previsto contributi per la ristrutturazione e la riconversione

dei vigneti, valorizzando il settore vitivinicolo. Parliamo di due milioni

di euro per valorizzare i vigneti storici e conservare la produzione della

territorialità. L’intervento ha l’obiettivo di incrementare la

competitività dei produttori di uva, di favorire la riqualificazione ed il

rinnovamento dei vigneti e di incentivare la meccanizzazione, al fine di

ridurre i costi di produzione ed aumentare la sostenibilità in tutte le sue

dimensioni (economica, ambientale e sociale) del settore vitivinicolo.

Apprendo con soddisfazione che nei giorni scorsi si è proceduto con

l’approvazione dell’elenco regionale delle domande di sostegno presentate

per questa misura di sostegno all’agricoltura laziale.

Si tratta di ben 38 domande per una superficie complessiva proposta al

sostegno di mq 989.846 per un importo di contributo pubblico di aiuto

provengono da imprese della provincia di Latina, per un contributo

complessivo richiesto di circa 500.000 euro. Mi preme ricordare alle

imprese che il 16 dicembre 2024 è il termine per la conclusione

dell’istruttoria di ammissibilità al sostegno per le domande da parte delle

Aree Decentrate Agricoltura e di trasmissione alla competente Area della

Direzione regionale dell’Elenco provinciale analitico delle domande

valutate ammissibili, con indicazione delle superfici e degli importi

ammissibili al sostegno oltre che del punteggio riconosciuto.

Ringrazio in particolare l’assessore Giancarlo Righini per l’ottimo lavoro

portato avanti e per aver sostenuto questo intervento che consente a molte

imprese agricole di ricevere risorse importanti volte a tutelare le

eccellenze laziali. Si tratta di un provvedimento mirato e ben sviluppato.

Riqualificare i vigneti significa incentivare produzioni di qualità,

considerando l’assoluta centralità di questo comparto all’interno del

settore agricolo”.

Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo

economico e Attività produttive, nonché membro della commissione Ambiente e

Agricoltura del Consiglio regionale del Lazio